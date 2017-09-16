鴻海威州設廠 美900億獎勵過關

2017-09-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國威斯康辛州眾議會週四表決通過對鴻海的卅億美元（約九百億台幣）獎勵案，成為美國史上對外國廠商最高補貼金額案例；威州州長沃克（Scott Walker）表示，預期很快簽署法案。

威州眾議會週四以六十四比三十一票通過對鴻海設廠的獎勵案，這項法案已於本月十二日在威州參議會通過，週四在州眾議會，共和黨議員和四名民主黨議員贊成，其他民主黨議員及兩位共和黨議員投下了反對票。

投資百億美元 創一萬三千就業機會

根據法案內容，若鴻海對該州投資一百億美元，且為該州帶來一萬三千個就業機會，將在十五年內給予鴻海最高廿八．五億美元的現金補貼，鴻海另享一．五億美元的銷售及使用稅豁免。

今年七月，美國總統川普與鴻海董事長郭台銘於白宮宣布，鴻海承諾二○二○年前在威斯康辛州投資一百億美元設立液晶面板廠，預計創造三千個工作機會，未來可上看一萬三千個；隨後與威州州長沃克簽署合作備忘錄（MOU）。

威州眾議會民主黨議員強烈反對州政府對鴻海的獎勵案，但表決時未獲得足夠票數，他們認為這項獎勵案僅嘉惠計畫來威州設廠的鴻海，而犧牲納稅人的利益。另外，也有批評人士認為，如果鴻海使用自動化生產導致大量裁員，屆時將無法保障納稅人和工人的利益。

這項獎勵案金額比過去經威州政府批准獎勵案高出十倍，即將成為美國史上對外商最高獎勵案。鴻海則發表聲明感謝威州，強調這項獎勵措施將有助於鴻海打造最先進面板製造園區的計畫，並承諾將廣泛利用該州的供應鏈，使威州成為「全球高科技製造業的中心」。