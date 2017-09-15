台幣貶值5分 收30.106元

2017-09-15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨受到國際美元續揚影響，終場貶值5分，以30.106元兌1美元作收，匯價連4貶並創近2週新低，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.67億美元。

外匯交易員表示，本週以來的4個交易日，新台幣天天收貶，但合計貶值僅剛好1角，主因當匯價往貶值方向前進，隨即吸引出口商進場拋匯，美元賣壓湧現，導致貶幅受到壓抑。

外匯交易員指出，若外資有更大金額的進出，新台幣才容易展現顯著升貶幅，而國際美元自波段低點彈升，短線強弱如何，將取決於相關經濟數據而定。