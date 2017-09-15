中國將關停交易平台 比特幣應聲重挫30%

2017-09-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中媒《第一財經》報導，中國接近互聯網（網路）金融整治辦的地方監管人士透露，已對境內比特幣交易平台下令「全部關停並於近期退出市場」。

比特幣現金狂跌逾90%

隨後，中國最大比特幣交易平台「比特幣中國」於昨日晚間公告，即日起停止接受註冊，9月30日將停止所有交易業務；受此衝擊，比特幣價格一度重挫30%至1.75萬人民幣，先前分家的「比特幣現金」更狂跌逾90%至250人民幣。乙太幣、萊特幣盤中價格也慘摔23%、60%。另一平台「國交網」暫停所有幣種交易。

中國互聯網金融協會（簡稱互金協會）13日晚間發布「關於防範比特幣等所謂虛擬貨幣風險的提示」，強調各類所謂「幣」的交易平台在中國「並無合法設立的依據」；比特幣、萊特幣、各類代幣等所謂「虛擬貨幣」，近年來在一些網路平台交易人數逐漸擴大，形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

該風險提示稱，「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失；比特幣等所謂「虛擬貨幣」日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等犯罪活動的工具，投資者應保持警惕。

中國互金協會呼籲，各會員單位應履行自律公約，嚴格遵守法律和監管規定，「不參與任何與所謂虛擬貨幣相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動」；近期相關大量交易平台因支援ICO（虛擬貨幣首次公開發行或稱代幣首次發行）的融資活動，已被監管部門叫停。

報導指出，比特幣交易主要在中國，中國互金協會8月底曾發布對ICO的風險提示；中國人民銀行9月4日更宣布將ICO定性為「非法金融活動」，要求暫停中國境內一切交易。中國人行等7部委有關防範ICO風險的聯合公告要求，相關ICO交易平台不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間兌換業務，不得買賣或為代幣及虛擬貨幣提供定價、資訊仲介等服務。

中媒《經濟日報》則報導，中國有關監管機關將取締境內虛擬貨幣交易平台，但是取締比特幣等與法定貨幣大量兌換的管道，並非取締比特幣，也不影響區塊鏈技術的發展。