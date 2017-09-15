納智捷U5前撞測試 獲歐規5顆星成績

2017-09-15

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）自主品牌納智捷LUXGEN汽車耐撞嗎？LUXGEN U5小型跨界休旅車8月底主動送往西班牙IDIADA（Euro NCAP的測試單位），前撞以時速64公里，高於台灣法規56公里的測試速度進行試驗，昨晚結果出爐，U5拿下Euro NCAP前撞5顆星的優異成績。

Euro NCAP前撞ODB64滿分為16分，根據專業機構換算，U5前撞ODB64得分為15.085，勝過Honda HRV及許多拿下5顆星的歐洲車型，一般得5顆星的車型，前撞ODB64的分數平均為14分，裕隆也成為台灣第一家挑戰歐洲安全標準車廠。

網友質疑LUXGEN U5是拿選手車或是比較硬的車去IDIADA進行撞擊測試，裕隆駁斥，昨在西班牙舉行的公開檢視活動，華創工程特別準備機器，現場切大樑，並準備工程設計圖，說明車輛剛性與結構設計，證明並無造假。

LUXGEN U5是納智捷推出的第8款車型，也是裕隆集團計劃5年內兩岸推動10款全新車型的「510計劃」之首部全新車款。

U5這次碰撞測試以時速64公里標準執行，包含前排放入成人假人及第2排放入代表6歲及10歲的兒童假人。

從IDIADA提供正式法規測試報告來看，U5前撞和側撞的傷害值，遠遠低於法規的限值，經前撞高速碰撞試驗，駕駛座車門仍可輕鬆開啟，車身維持結構完整性，代表假人受傷的成人保護得分率達94.27%，逼近高級車Infiniti Q30的100%得分率。