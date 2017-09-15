景氣回溫 財務重點專區個股減少

2017-09-15

〔記者陳永吉、陳柔蓁／台北報導〕第2季財報出爐後，日前證交所及櫃買中心公布「財務重點專區」的詳細名單，受到景氣回溫影響，部分上市公司財務轉佳，第2季共有87家公司納入財務重點專區中，相較去年年報出爐時的95家，半年內減少了將近1成。

上櫃公司的情況也類似，根據櫃買中心統計，與今年第1季相較，第2季新增列入財務重點專區的公司計有10家、剔除的有23家，等於一季減少了13家。不過，投資人對財務重點專區最關心的是指標9，也就是「經證交所、櫃買中心綜合考量應公布者」，根據證交所最新公告，第2季新納入指標9的公司共有2家，分別是皇翔建設（2545）及悠克電子（6131），剔除的則為倫飛電腦（2364）。

其中皇翔是因第2季財報顯示流動比率小於1、負債比率大於70%且高流動性資產未達短期借款（含應付短期票券）及一年內到期長期負債合計金額20%而被納入；悠克則是連續3個年度虧損且第2季財報顯示高流動性資產未達短期借款及一年內到期長期負債合計金額20%。

至於上櫃公司部分，指標9新增天良（4127）、龍巖（5530）、九豪（6127）、國統（8936），剔除海灣（3252）、頂晶科（3562）、金雨（4503）、元太（8069）、北基（8927）。