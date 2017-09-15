盼到無線充電 橋式整流器見曙光

2017-09-15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果推出無線充電板AirPower，標誌著無線充電即將成為大趨勢，而一支手機要能夠無線充電，模組中必須搭載「橋式整流器（GPP Bridg）」做電源管理模組。因此低迷許久的橋式整流器台灣供應鏈，曙光乍現，相關供應商有敦南（5305）、德微（3675）、朋程（8255）、台半（5425）、強茂（2481）、虹揚-KY（6573）等。

橋式整流器是由整流二極體中的「蕭基特二極體」加其他插件做成的模組，但是要把一堆零件變成模組就要多一層技術、多購買機台，這意味著賣橋式整流器會讓利潤變薄，但即使如此，台廠卻都不願意放棄橋式二極體的生產，就是要等無線充電應用普遍化，讓出貨規模放大，利潤才能隨之增加。

隨著小型通訊、手持裝置及消費性電子而出現的無線充電，將成為二極體廠的新成長動能，這在PC／NB市場出貨成長率往下走的今日尤其重要；法人樂觀認為，無線充電產品將是電子業中成長較快的領域，因此橋式整流器出貨量年增率將高於4成。

其中敦南為全球最大橋式整流器供應商，已打入4家中國手機品牌與1家美系手機品牌的無線充電供應鏈，而持股逾31%的子公司昂寶-KY（4947）因獲高通與聯發科（2454）認證，也會將相關訂單委由敦南代工，電源管理相關產品約佔敦南合併營收的 41%，法人樂觀認為，今年智慧型手機快速充電滲透率提升，敦南整體獲利將隨之成長。