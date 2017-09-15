蘋果AirPower出擊 無線充電里程碑

2017-09-15

記者陳柔蓁／專題報導

蘋果日前新品發表會上，除了發表兩款新手機，另一亮點就是無線充電設備—充電板「AirPower」，並號稱此後蘋果推出的小型智慧型電子產品（iPhone 8、Apple Watch、AirPods）都可以無線充電（wireless charge），而且可以3個裝置同時充，堪稱是充電技術的里程碑，重要程度不亞於當初上網從有線變成無線。

快充效率待突破

一個智慧型載具要能發揮功能，最基本也最重要的因素就是要有「電」，而無線充電技術會出現，是因為智慧型手機的功能越來越多，電池耗電率較以往提高數倍，除了從電池本身的續航力與安全性下工夫，也要相對應地突破充電技術，無線充電是一個擺脫線纜牽制的里程碑，接下來還要進階的門檻則是提升充電效率，也就是達到「快充（快速充電）」。

現在會出現智慧型手機、手錶、眼鏡、服飾等，很大的契機是網路被發展成無線上網，雖然無線充電現在仍要放在規定的平台範圍內才能感應，不像無線上網，真的是隨時隨地可以連網，但未來應用無設限，像是已在討論的有電動車停在停車格就能充電、或者無線充電裝置被包藏在家具中，讓家裡在裝潢的時候，沒有那麼多線路外露，是人類對於更高層次、舒適生活的追求。

目前國際間有2大無線充電聯盟在制定無線充電的標準：無線充電聯盟（WPC）與電力事業聯盟（PMA）。其實三星、 Google nexus、華碩（2357）、夏普、hTC（2498）、中興、聯想與Nokia在5年前就陸續推出無線充電，卻都未成氣候，但若有蘋果這樣的大廠加入，有宣示「WPC」的低功率無線感應式電力傳輸規格「Qi（發音與命名發想自中文字：氣）」 確立的意涵。

一組AirPower能讓3個載具共用，也意味著未來只要是支援Qi發射端（Tx）規格的裝置，就可以一起充電，「買一組全家的手機都能充」，可以預見將引來越來越多手機廠商跟進採用WPC。

玻璃機殼廠也受惠

然而，為了維持無線充電的效率和安全性，WPC規定，無線充電的傳送端與接收端都不能含有金屬材質，因此蘋果這次推出的新手機全部是玻璃機殼，因此，此波無線充電浪潮中，玻璃機殼廠也將受惠。