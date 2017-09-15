電動車廢電池 變身儲能系統

2017-09-15

〔記者羅倩宜／台北報導〕本週登場的2017SEMICON Taiwan國際半導體展，美商伊頓展示由台灣研發、台灣製造的雙向併網儲能系統x Storage，利用UPS不斷電裝置搭配鋰鐵電池，從家戶用的6KW容量、商用的20KW到1MW、工廠級的MW以上都有解決方案。去年底，荷蘭的阿姆斯特丹體育場已採用這個架構，將xStorage內的鋰鐵電池改為電動車廢電池，供應整個球場及周邊地區電力無虞。

伊頓台灣總經理宮鴻華說，過去大家沒有推廣儲能，是因為技術不夠成熟；但現在已有現成的解決方案，而台灣的研發和製造扮演舉足輕重的角色。美商伊頓是全球第2大UPS品牌，在台營運是標準的「美國皮、台灣骨」；2008年併購國內最大UPS代工廠飛瑞後，接手所有研發製造能量，包括在南港的生產基地。國內客戶包括台積電（2330）、群創（3481）、友達（2409）等高科技大廠，伊頓甚至設有專屬的業務部門服務半導體產業。

可供電也可做備援

1年前，台灣伊頓即已預告，正與日產汽車合作，將汽車廢電池用在儲能設備，給予廢電池第二春。主要是電動車電池效率僅剩7成時，車廠就會汰換，「但這些電池的壽命還有至少5到10年，扔掉很可惜。」去年底，伊頓與Nissan Leaf電動車完成第1項大計畫，在荷蘭阿姆斯特丹體育場串連280顆Leaf電動車淘汰的廢電池，成功架設供電4MW、儲電4MW的電力系統，除可滿足體育場本身使用，也做為附近地區備援，保護當地電網。

這是歐洲地區採用二手電池儲能的最大商業專案，阿姆斯特丹體育場並與伊頓簽下10年營運合約。

有了去年底在荷蘭的成功經驗，伊頓經過今年上半年不斷測試，本週在南港展覽館展出xStorage各式解決方案，採用更輕、更小、更環保的鋰鐵電池搭配UPS系統，可輕鬆接上市電及再生能源。宮鴻華表示，「民間的儲能技術已經就位，只等政策誘因來達成經濟規模，也期盼電業法儘快通過，家戶及工廠不只可儲能自用，還能把多餘的電賣出去。」