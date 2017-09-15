伊頓：815大停電後 UPS訂單增15％

2017-09-15

〔記者羅倩宜／台北報導〕815大停電，企業加緊採購UPS不斷電系統，電源廠美商伊頓（Eaton）表示，815迄今1個月，客戶電話接不完，訂單已增加15%。「以前是員工建議老闆買UPS都沒下文，現在則是老闆盯著趕快採購。」伊頓台灣總經理宮鴻華說，815讓使用者重新思考電力穩定問題，「台灣的能源政策其實可以重新思考：儲能如果做得好，所付出的金錢及環保成本比開發新電廠低很多。」

上個月815大停電，許多商家及工廠受到波及，光是經濟部轄下工業區及園區廠商就損失8800萬元，很多超商的POS系統也掛掉。

伊頓表示，因為企業受傷不小，過去1個月，接到客戶各種詢問電話，伊頓業績明顯增加。業績主要來自四方面，一是經銷商以前採購UPS，只願定期補庫存，「最近不但把庫存補足，還問有沒有多的貨，想要追加。」二是客戶前來詢問整體電力解決方案；三是原本閒置的訂單，例如報價已久沒下文，客人突然出現，逼著交貨。四是服務合約，「UPS也有壽命年限，以前客戶省錢不願簽約，過去1個月紛紛主動來簽。」因服務合約可加速診斷問題，且保證完修。

「其實這波補貨以中小企業最多，大企業的資本支出動起來要一點時間，效益會在後面。」宮鴻華表示，不論是中小型工廠或商業大樓，以往沒有危機意識，把用電視為理所當然，815之後恍然大悟，開始詢問UPS的專業知識。

「最有趣的是，中小企業有自己的小型機房，以前網管人員建議採購UPS，老闆都說：『聽嘸啦！嘸錢啦！』這次卻是老闆催促員工：『到底買了沒？』」伊頓說，815停電讓企業的資訊全部中斷，電腦系統裡的買賣也斷線，不少廠商被客訴，為何下了訂單卻不處理？「其實不是沒處理，是沒收到。」

宮鴻華表示，伊頓在台灣這麼多年，第1次遇到這種狀況，凸顯大家對能源的重新重視。而UPS只是最基本的解決方案，若再搭配儲能，就可與市電、再生能源搭配使用。

若每戶儲能 可降低備載

伊頓電氣事業東亞區業務副總裁嚴慶和指出，全球都在拚節能，但節能不應只是省電、使用綠能或開發新電廠，更有效的方法是把能源儲存下來。「若每個家戶、大樓、工廠都可儲能，從發電的角度來看，可降低備載，不必為了提高備轉容量再蓋電廠；從用電的角度來看，在離峰時儲好電，尖峰時間不必買貴的電，帳單也更省。」