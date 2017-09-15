不怕太陽能產品報價跌 業者搶進國內電廠市場

2017-09-15

〔記者張慧雯／台北報導〕連漲數個月的太陽能產品報價開始跌了！據PVinsights最新報價，除多晶矽（Poly）報價持平，其餘矽晶圓（Wafer）、電池片（Cell）、模組（Module）價格已全數下滑，跌幅約0.3-0.7%不等；下游電廠裝置業者表示，目前國內矽晶圓、電池片與模組的售價比國外高，而通過經濟部認證的高效模組還有額外6%躉售電費費率補助，因此業者幾乎都以「拓展國內電廠」作為今年目標。

從目前報價來看，跌價最多的還是太陽能電池片，跌幅約0.34-0.7%不等，而矽晶圓與模組跌幅約0.3%，法人認為，2017年太陽能的供給大於需求，預料進入第4季後報價將會開始緩跌，依目前的狀況來看，台廠的矽晶圓與太陽能電池片都無法獲利，僅毛利率較高，及較為領先的PREC電池還有獲利空間可期。

通過高效模組認證 享6％加成收入

不過，下游業者指出，其實台廠只要是高效能的矽晶圓、電池片到模組，其報價都高於PVinsights的調查數字，更有業者透露「台廠只想內銷根本不想外銷」，只要模組產品能夠取得「經濟部標檢局高效模組認證」，就可以享有6%的加成售電收入，包括昱晶（3514）、元晶（6443）、新日光（3576）、安集（6477）等都在今年第2季陸續取得高效能模組認證。

下游業者說，1年售電收入若達100萬元，使用認證過的高效模組1年就有106萬元，而這多出來的6%，不是電廠放在自己的口袋，而是模組廠、電池廠、矽晶圓廠雨露均霑，大家都能分到一杯羹，也因此，過去台廠從矽晶圓到模組的價格都比海外報價低，但這半年以來報價卻比海外高。

一線大廠則打算以「一條龍」方式，從電池片到電廠全「自產自銷」，這多出來的6%就幾乎都能放進口袋，因此，不論茂迪（6244）、中美晶（5483）、昱晶、新日光、碩禾（3691）等今年都把拓展國內電廠作為主力業務，看準國內比國外更有「利」可圖。