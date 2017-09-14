不知妻炒股 必翔創辦人伍必翔不起訴

2017-09-14

前董座、妻蔣清明認罪遭起訴

〔記者錢利忠、陳永吉／台北報導〕上市輔具大廠必翔實業創辦人伍必翔與曾任董事長的妻子蔣清明，因被控炒作必翔股價，今年五月遭檢調搜索、約談；台北地檢署考量蔣清明承認找親戚及職員幫忙炒股，獲利近二億元，伍對妻子炒股一事並不知情，昨依違反「證券交易法」將蔣等五人起訴，伍必翔獲不起訴。

不法獲利近二億元

檢調調查，以蔣清明為首的公司派，涉與市場派作手一同炒作必翔股票，透過三十多個人頭帳戶，以相對成交方式，分幾波段拉抬股價，自一○三年五月到一○四年九月，將原本每股三十多元股價一路炒到七十四元，之後陸續出脫套利，不法獲利達一億九四五○萬八五○二元。

金管會發現必翔出現異常交易，將全案移送檢調查辦，檢調今年五月趕在蔣清明搭機出境前，緊急發動搜索、約談，漏夜偵訊伍必翔夫婦後，分別諭令伍、蔣各以二百萬元、三百萬元交保。

伍必翔庭訊時否認炒股，強調存摺、印鑑均由妻子保管，並不知道帳戶內的資金往來狀況，蔣清明也供稱伍不知她向人借帳戶投資必翔股票，兩人還為此吵架，今年辦理離婚，加上被傳喚的廿一名人頭帳戶持有者均未證稱伍必翔涉案，檢方據此認定伍不知情。

必翔未繳交今年第一季財報，而證交所公告未繳財報公司的時間為五月十七日，必翔也在五月十八日停止買賣，根據規定，公告後六個月內若仍未補交財報，該公司必須下市，因此必翔若想要復牌，只剩下兩個月時間補交財報。

證交所表示，必翔財報最大的問題在轉投資的中國子公司資金流向不明，會計師需要進一步釐清，須根據足夠的證據才能打銷那些「呆帳」，再送進證交所審查，否則只有下市一途；至於下市後會不會撤銷公發，不需再繳送財報、也不受證交法規範，也要經主管機關同意。