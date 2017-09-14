龔明鑫︰政府力挺半導體發展

2017-09-14

今年產值估達2.54兆

支撐下一世代產業發展基礎

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan國際半導體展昨在台北南港展覽館登場，經濟部次長龔明鑫出席開幕典禮致詞指出，半導體業是台灣經濟發展的命脈，也是人工智慧、物聯網等未來新應用領域的發展基礎，政府5+2產業的創新發展計畫，完全奠基在半導體發展基礎之上，政府將持續竭盡所能支持半導體在台灣發展。

今年SEMICON Taiwan聚焦物聯網、智慧製造、智慧運輸、智慧醫療4大新興應用趨勢發展，吸引眾多業界人士前往參觀。龔明鑫在開幕典禮中指出，台灣半導體產業垂直整合分工是非常特別的發展模式，且具備高度彈性、高度品質與高度效率，比起國外更有競爭優勢，從IC設計、晶圓代工到封裝測試各領域，在世界已各占有一席之地。

龔明鑫表示，去年台灣半導體產值達新台幣2.45兆元，預估今年可達2.54兆，約將成長3.5%，產值將可支撐台灣下一世代產業發展的基礎。他並指出，半導體業是人工智慧（AI）、物聯網等未來應用領域的基礎。

助台積電取得水電土地

政府正推動5+2產業的創新發展計畫，龔明鑫表示，這也是完全奠基在半導體發展基礎之上，政府將持續竭盡所能支持半導體在台灣發展；台積電（2330）在台灣蓋3、5奈米新廠的水、電、土地問題，龔明鑫強調，政府也會盡全力協助與解決相關問題。

龔明鑫並表示，物聯網智慧城市、智慧製造、人工智慧、無人自駕車、AR/VR、資安等物聯網產業相關佈局，也是目前政府積極推動政策，預期在2025年可創造產值達新台幣10兆元。