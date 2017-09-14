大立光展望 外資不同調

2017-09-14

亞系︰降評 美系︰上看7400元

〔記者羅倩宜／台北報導〕iPhone 8的規格塵埃落定，外資對股王大立光（3008）評價出現分歧。亞系外資開槍降評，認為股價已到合理水位，且手機鏡頭升級緩慢，大立光的技術優勢難以展現。美系外資則將大立光目標價上修至7400元，認為3D感測替大立光帶來機會，目前3D感測模組雖只有前鏡頭，但未來將新增後置鏡頭，搭配AR應用，都用得上大立光的高階高畫素產品。

亞系外資在最新法人報告中，將大立光評等由「買進」降至「持有」，目標價從5732元上修至5910元。降評主要有3大原因，1是來自玉晶光（3406）、舜宇光學等同業競爭日趨激烈，後兩者近期獲利均見改善。2是鏡頭產業仍在擴產，沒有降溫跡象。3是整體市場的成長趨於溫和，過去5年成長34%，但未來3年預估僅成長15%。另外，高畫素鏡頭升級緩慢、高階雙鏡頭滲透率仍低，都導致大立光可能必須在價格上提高競爭力，壓過對手。

亞系外資表示，過去手機鏡頭每一代都快速升級 ，其他鏡頭廠追不上大立光；但如今鏡頭技術趨於成熟，未來尚無新的殺手應用出現，且手機產品週期變長，都讓大立光的技術強項無法展現。

美系外資則持相反意見，認為iPhone新推3D感測，為大立光提供潛在成長動能。報告中指出，3D感測市場規模未來幾年的年複合成長率為138%，將由2017年的10億美元，增至2020年的150億美元。

美系外資分析，i8的3D感測模組目前只配備前置鏡頭，用來做為臉部辨識，其所需的鏡頭解析度不必太高。但是不久的將來，3D感測模組就會有後置鏡頭，再搭配AR眼鏡，就需要光學上的升級，對鏡頭要求可能達1600萬畫素以上，進入門檻很高，將是大立光的天下，大立光可望取得7成市占率。

美系外資因看好3D感測市場，維持對大立光的買進評等，並將目標價從6060元上修至7400元，預估明、後2年毛利率重返7成。