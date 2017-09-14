iPhone X沒了Home鍵 好不習慣

2017-09-14

〔記者譚偉晟／台北報導〕對蘋果十週年紀念機種「iPhone X 」，3C達人普遍認為超高螢幕占比和Face ID（人臉辨識解鎖）是重要亮點，但對於是否能吸引到消費者則出現了不同的看法。

LPComment科技生活雜談網站站長劉侑翁認為，iPhone X取消了Home鍵，與過往的iPhone手機相當不同，這將會帶來操作上的改變，用戶必須要重新適應使用全手勢操作的習慣；另一方面，採用Face ID會讓習慣指紋辨識的用戶有些不便。

劉侑翁強調，由於目前還沒有辦法實際體驗Face ID的使用效果，但人臉辨識功能是否能取代指紋辨識？他比較悲觀。另外對於已經是十週年紀念機種的iPhone X，仍無法解決相機鏡頭突出的問題，這部分比較可惜。

《手機王》總編張利安認為，iPhone X超高螢幕占比的設計，可帶來很好的視覺體驗效果，而這款手機採用3D感測鏡頭，除了可以做為手機解鎖功能外，「Animoji」也是很有趣的應用，未來蘋果若開放這項技術，在娛樂應用上，應有不錯的發展。

張利安表示，目前以網路上的討論度來看，iPhone X明顯比iPhone8系列受到關注，儘管昂貴售價可能會讓消費者卻步，但他認為iPhone X的全新設計讓這款手機的辨識度遠高於iPhone8，因此應該還是會有不少人等著購買。