蘋果痛苦指數… 年輕人不吃喝2個月 才買得起

2017-09-14

〔記者王憶紅、譚偉晟、編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果發表iPhone8、iPhone8 Plus、iPhone X三款新機，台灣確定在全球第一波銷售國家中；其中，iPhone X單機價格，64GB三‧五九萬元、256GB四‧一五萬元，堪稱史上最貴iPhone；電信通路商紛紛大喊吃不消，有人直言：「肖仔（瘋子），這樣的價格要賣給誰？年輕人不吃不喝二個月才買得起一支。」

不過，也有通路商認為，此次定價可說是對非蘋陣營（Android）全面宣戰，因為隨著iPhone8上市，iPhone6、iPhone7降價到史無前例的不到二萬元，即蘋果手機價格涵蓋二萬到四萬元，等於全面對非蘋陣營進攻。

蘋果公布iPhone X定價九九九美元起，折合台幣約三萬元，但台灣售價三‧五九萬元，中國官網售價更高達八三八八或九六八八人民幣（約台幣三．九二萬或四．五二萬）。通路商分析，主要是匯率和稅的因素，像香港因免稅，64GB售價為八五八八港幣，約三．三四萬台幣；中國增值稅高達十七％，也讓iPhone X售價更「高貴」。

根據蘋果官網公布訊息，蘋果新機分兩階段開賣，iPhone8、iPhone8 Plus預計九月十五日開放預購、二十二日開賣；iPhone X預計十月二十七日開放預購、十一月三日開賣。

舊換新 最高折抵1.88萬元

台灣的電信及通路業者包括中華電信、台灣大、遠傳、亞太電信、台灣之星，以及德誼數位、STUDIO A與燦坤等，都已經開始預購登記，並將在二十二日開放門市現場銷售；不少業者推出舊換新等優惠，折抵價格最高達一萬八千八百元，累積折扣甚至還能以零元將iPhone8系列新機帶回家。

德誼數位指出，在開放預約後的五個小時，就湧入三百多位民眾前來登記。

達人看新機

科技網站TechCrunch：iPhone X徹底拋棄量產和定價的阻礙，運用蘋果多年研發科技，如基於OLED的Super Retina螢幕、相機和Face ID；價格雖貴，但毫無疑問是「蘋果目前最好的手機」。

Wired雜誌：iPhone X應該令你激動，不僅看起來有未來感，還推進了多項技術水準，更重要的是標誌著擴增實境（AR）的到來。

台大批踢踢及台灣網友：iPhone X的最大特點就是「M型禿的瀏海」，「凸鏡+瀏海=新一代美型機」，蘋果重新定義瀏海機的最新時尚；256GB的iPhone X售價4萬1500元，「估計要兩個腎了」。

美科技媒體The Verge：Face ID不見得如蘋果說的那麼安全，也可能引起嚴重的隱私隱患；若用戶被綁架，罪犯可直接把iPhone X放在用戶面前，強制解鎖手機。

Wired雜誌：Face ID就像把密碼寫在臉上，北卡羅來納州立大學研究人員去年利用影像社群網站Instagram和臉書上的照片，重建擬真臉部3D模型，成功破解臉部辨識的解鎖系統，準確率介於55%到85%。

3C達人Tim：iPhone X最大特色是移除Touch ID、改用Face ID，5.8吋的全螢幕設計手握感卻是5吋，同時滿足亞洲人愛大螢幕、歐美果迷愛小尺寸手機的需求。

3C網站ePrice副總編輯許嘉偉：iPhone X比較有料、亮點多，iPhone8比較像是小改款，升級幅度不大；iPhone X雖移除沿用10年的實體Home鍵，會買的消費者可能樂意去適應。

整理製表︰編譯楊芙宜