iPhone 十週年 最貴新機慶生

2017-09-14

辨臉、變臉 iPhone X最大亮點

〔記者陳炳宏、編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果公司昨在新總部發表十週年紀念手機iPhone X與iPhone8家族，五．八吋全螢幕的iPhone X雖然吸睛，但辨臉解鎖、AR（擴增實境）變臉、無線充電等功能早已外洩，少了驚喜，反倒是64GB要價台幣三萬五九○○、256GB破四萬台幣的史上最貴價格，讓不少果迷「驚嚇」。

iPhone X跟過去iPhone最大不同點，iPhone X採全螢幕，取消上下留寬邊的設計，所以螢幕雖做到五．八吋，但跟四．七吋iPhone8體積差不多；另強調垂直雙鏡頭，大幅提升AR實用性，現場空桌也能虛擬出一個超擬真的打怪山林；新的處理器A11具備仿生神經引擎與深度學習演算法，讓iPhone X更聰明。

此外，iPhone X新增臉部辨識解鎖，原生感景深相機（TrueDepth）會投射並分析超過三萬個紅外線測繪點，透過每秒六億次計算，產生精準的面孔景深測繪圖比對；過去蘋果指紋辨識仍有五萬分之一錯誤率，但iPhone X只要瞄一眼就能解鎖，錯誤率僅百萬分之一，即使改變髮型、戴帽子、眼鏡等，都能正確辨識，且造假照片或閉眼睡覺是無法解鎖的，更適合用來解鎖刷Apple Pay。

為了讓TrueDepth相機發揮更有想像力的用途，iPhone X增加十二種動物模擬使用者表情，稱做動畫表情（Animoji ），不管齜牙咧嘴或扮鬼臉，都能讓熊貓、小豬或機器人模擬臉上的動作，錄製成動畫，並透過Apple簡訊傳給對方。

昨同時發表的第三代Apple Watch強調「心率」偵測APP，若心率突然提高或心率不整時，Apple Watch3會發出警告；此功能可加到錶面，搭配全新健康通知功能，隨時監控血糖、心跳脈搏狀態，或轉為隨身運動教練。不過新增的LTE通話功能，因使用特殊規格eSIM卡，國內電信業者尚未支援。

至於新一代Apple TV，增加播放4K、高低反差（HDR）的支援，且影片加值不加價，過去用HD價格購買的電影，有機會免費升級成4K影片。