2017亞太電子化成就獎 中信銀奪金獎

2017-09-14

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託商業銀行長期耕耘大數據創新研發有成，昨（12）日在「2017亞太電子化成就獎（2017 eASIA Awards）」總決賽中，以「數據分析轉型（CTBC Data Analytics Transformation）」專案在亞洲各國隊伍中脫穎而出，獲得「資料導向之價值創造獎（Data Driven Value Creation）」金獎，不但在金融業中創下唯一入圍並獲獎的紀錄，更將金獎留在臺灣。

「亞太電子化成就獎」是亞太區貿易便捷化與電子商務理事會年會（AFACT）每兩年舉辦一次的重要競賽活動，自2003年起開辦，今（2017）年首度納入評選金融科技產業。

中國信託指出，此次競賽共有分別來自亞洲5個國家、12隊入圍總決賽，臺灣有5個團隊入圍，昨日晚間在第21屆世界資訊科技大會（WCIT 2017）會場舉行總決賽。中國信託以執行大數據探索平台建置專案，獲評審委員青睞，因而獲獎。

中信金控強調，此次代表臺灣金融業參加WCIT 2017，以「Shaping the Future of Banking」為展覽主軸，由於主管機關金管會、中央銀行的支持與督導，中國信託才能於WCIT 2017展區讓國內外貴賓與社會大眾體驗數位金融生活遠景，也讓臺灣金融業的FinTech創新實力一舉躍上國際舞台。

中信銀行全球個金風險管理處處長王俊權在WCIT 2017成果發表會上表示，中國信託提出「數據是新油田」的概念，認為率先提煉出新價值就能在市場取得先機。中信銀近年來在數據採集及探勘上努力耕耘，已經陸續展現數據經濟的成果。