美避險基金億萬富豪發警訊 美股恐下修5～8%

2017-09-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美避險基金億萬富豪庫柏曼（Leon Cooperman）表示，美國股市修正恐怕「很快」就會開始，預期將出現5%至8%下滑；另一名避險基金傳奇人物、老虎基金共同創辦人羅伯森（Julian Robertson）也指出：「我們正製造股市泡沫，聯準會（Fed）若不繼續升息，將會引爆華爾街災難。」

庫柏曼週二向財經媒體「CNBC」表示，近來大量的事件可能導致股市下跌，「包括北韓地緣政治、各種令人失望的財報，都有可能影響。」他預期，美股可能面臨5%至8%的向下修正，且已經愈來愈靠近下跌的時間點。

過去8年，史坦普500指數大部分時間皆上漲，自2009年3月9日至今，已上漲342%。庫柏曼認為，現在美股完全反映應有的價值，並未被高估，但美國總統川普政策方面的利多沒有顯現在美股行情上，顯示市場認為川普推行法案的能力仍有很大的不確定性；若川普能實現稅改等目標，史坦普500指數公司的營利能力可望上升。

羅伯森則認為，美股被高估的程度嚴重，「非常擔心正在形成泡沫」。他認為，Fed是頭號元凶，製造低利率的環境，讓投資人只能透過這種方式獲利，使得市場過熱，美股正處於歷史上高點，主要原因就是利率過低。

羅伯森表示：「我認為我們需要調升利率，因為我們正在製造泡沫。」自2008年金融危機爆發以來，Fed及全球央行為刺激經濟，將利率保持在低水準；Fed自2015年底以來，已逐步提高利率，但從歷史上來看，目前仍保持在相對低的利率。