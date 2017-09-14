統佳大股東 又三筆資產遭法拍

2017-09-14

〔記者徐義平／台北報導〕統佳科技為全球知名記憶體、半導體供應商海力士的台灣代理商，該公司大股東債務似乎像雪球般擴大，繼4月大股東持有的「帝寶」E棟13樓法拍戶締造每坪188萬元「破盤價」後，近期又有3筆資產遭法拍，包括迪化街老透天、竹北百坪豪宅及淡水紅樹林「安泰登峰」2樓其中一戶商辦，若以一拍底價推估，遭法拍資產底價合計超過5億元。

根據法拍屋公告，年初掀起帝寶法拍破盤價的債務人莊姓自然人，陸續有三筆資產遭法拍，包括竹北市嘉豐11路一段的「竹冠富翼」9樓其中一戶，一拍底價3500萬元；預計10月5日執行法拍的年貨大街透天厝，位於迪化街一段，一拍底價1億6381萬元；另有淡水紅樹林「安泰登峰」2樓其中一戶商辦，底價2213萬元。

寬頻房訊指出，上述4筆法拍資產的債務人均為莊姓自然人，乍看之下與統佳毫無關聯，其實4筆資產的信託人均是統佳科技，法定代理人為董座陳慶圖，遭法拍原因不外乎「給付票款強制執行」、「清償債務」及「拍賣抵押物」等。

根據統佳科技官網，2004年10月與海力士公司為合作夥伴，但最新消息僅有一則2005年的訊息，之後便無任何資訊。

此外，竹北豪宅「富貴至尊」整棟二度標售，即使降價2億元仍乏人問津，最終因無人投標而流標作收。