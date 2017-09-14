數位悠遊卡爭議解套 記名卡提供線上支付

2017-09-14

〔記者王孟倫／台北報導〕因為「數位悠遊卡」申請問題，台北市政府連兩天槓上金管會。不過，金管會昨與悠遊卡公司達成協議與共識，悠遊卡公司將依電子票證相關法令，以「記名卡」方式提供網路交易支付，不再堅持「非記名卡」也要提供線上支付功能。

北市府與金管會爭議落幕

金管會新任主委顧立雄週二才釋出善意，將主動邀請悠遊卡公司董事長林向愷溝通「數位悠遊卡」事宜，昨天雙方立即進行會談，讓爭議圓滿獲得解決。

這次北市府槓上金管會，主要是悠遊卡公司想要發行網路支付的數位悠遊卡，金管會要求必須按「電子支付機構管理條例」申請「兼營」業務；但悠遊卡公司主張，沒有要經營電子支付，應依照「電子票證發行管理條例」規定，並抨擊金管會太官僚。

外界分析，悠遊卡擁有近六千萬張卡，七成以上屬於「非記名卡」，原本希望可以「非記名」與「記名卡」全數使用網路交易，若申請「兼營」電子支付，依規定必須採實名制的「記名卡」，可以立即使用者大幅減少。

不過，上述爭議出現轉機，雙方昨日面對面會談後，悠遊卡公司表示，將依電子票證相關法令，以「記名卡」方式提供民眾線上支付功能。

由於另一家發行電子票證的一卡通公司，日前已依規定向金管會申請「兼營」電子支付，未來一卡通與數位悠遊卡在使用上有何差別？

金管會銀行局局長邱淑貞說明，一卡通具有兼營電子支付的證照，未來使用在網路交易，就不需要有「實體卡」，即可直接用虛擬卡消費，使用範圍更廣；至於悠遊卡，必須先有記名的「實體卡」，才能進行線上交易。

至於悠遊卡公司是否有意申請「兼營」電子支付，讓使用範圍更廣？金管會指出，每家公司有不同業務規劃，主管機關均予以尊重。