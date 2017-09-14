企業送禮預算縮水 月餅市場打硬仗

2017-09-14

〔記者楊雅民／台北報導〕距離中秋節僅剩不到1個月，由於今年企業送禮預算普遍縮水，且月餅原物料成本持續上揚，今年台、港月餅名店月餅平均皆漲價3~5%，力拚今年月餅業績守住不衰。

糕餅業者表示，今年雖然麵粉成本較去年同期下跌5%，但蛋黃、奶油、牛油成本皆較去年同期上漲，其中一款奶油價格更大漲40%，核桃上漲15%、包裝紙器成本上漲10%。

成本續漲凍未條

成本續漲凍未條，香港原裝進口的美心月餅今年價格平均再漲3~5%，經典的雙黃白蓮蓉月餅4入裝4年前每盒售價1290元，今年已上漲至1530元，平均1顆月餅要價約382元。

美心食品首席營運官湯國江表示，美心月餅進口至台灣市場6年，銷售量成長逾10倍，今年美心更加碼在台北信義區開設3D月景快閃店，全力強打品牌，預期將帶動銷售量維持2位數成長。

奇華餅家今年月餅價格平均漲幅約5%、百年餅店舊振南今年也調漲3%；星巴克月光樂園月餅禮盒，去年每盒490元，今年則上漲至550元，漲幅逾12%。以手工製作聞名的舊振南餅店表示，去年中秋節綠豆椪熱銷超過100萬顆，今年企業客戶訂購盒數已經超過2萬盒，訂單占比逾5成，限量300組的公益禮籃，雖然單價達1680元，但已銷售一空，預期今年業績可望守住平盤。

85度C也觀察，今年景氣低迷，中秋節主推的禮盒價位帶落在240~710元間，預估中秋節可賣出7萬盒禮盒。伊莎貝爾則觀察月餅市場走向M型化，訂價400~500元的小盒月餅很快被企業訂光，姊妹品牌皇樓訂價1580元的月餅禮盒，也很快就賣完。

大黑松小倆口總經理邱義榮也指出，訂價350~500元的中秋節禮盒最搶手，該公司趕在中秋節前3個月就提前搶大單，今年1家銀行業者一口氣訂了1萬盒，預估今年可賣出10萬盒。