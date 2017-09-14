台中磐石會長林錫銘︰一例一休 要快修且修對

2017-09-14

一例一休實施以來，搞得天怒人怨、總統民調大跌、物價上漲、經濟受創，我認為，一例一休要快修，而且要修對。

其實，一例一休是去年勞動部發明出來的名詞，1年來已經搞得民怨四起，甚至影響總統民調。基於愛護台灣之心，我花了一點時間，整理出癥結所在，希望可盡速修法，使爭議平息，大家可以將力氣花在謀求國家進步、人民幸福之正事上。

針對一例一休的修法，最根源的勞基法第36條非修不可，應該修回原條文：「勞工每7日中至少應有1日之休息，做為例假。」因為目前每週工時已改為40小時，幾乎大部分的製造業都已是週休2日，且服務業千奇百怪，各有行業特色，應給予上班彈性，不應假設或強制每天一定上滿8小時。

再者，第24條有關加班費之規定，或可改為假日加班每小時加發1倍工資，加班時數核實計算，如此資方較能負擔且計算加班費也較合理方便，勞方權益才能真正照顧到。其實，政府該加強勞檢的是一些強勢財團，例如某大財團企業對一例一休之對策，是讓薪水較高的本土勞工根本無班可加，只有外勞可以，而且津貼也減少。

此外，許多行業有其特殊性，例如餐飲、診所，上班方式可能是分段工時，因此1週要出勤6天，勞團為了爭取假日出勤可領高額加班費，因此要法令規定週休2日，看起來好像是幫勞工爭福利，實施下來果真是讓百業都休息，許多勞工就業及加班機會因此大為減少，週休2日入法之後，許多診所甚至大醫院門診，還有快遞也週休2日，民眾方便性大打折扣，台灣經濟活力也受限。

一例一休對國家之傷害，已是多數人之共識，修法是最有效的解決方式，誠懇希望此事件盡快落幕，讓台灣經濟恢復活力，民怨能平息，國家能夠繼續前進。

（台中磐石會長林錫銘口述，記者卓怡君整理）