康樂董監改選 3董名氣響叮噹

2017-09-14

〔記者陳永吉／台北報導〕康樂-KY（4154）昨天臨時股東會改選董監事，原本預期今年轉讓持股超過一半的前董座陳言福，會卸下董事長一職，沒想到董監改選後，董事會仍推舉他續任董事長，不過，康樂董事會引進了3位新成員，分別是華億集團董事長蘇聰儒、TPK-KY（3673）策略長劉詩亮及前威寶電信總座周鐘麒。

其中劉詩亮因TPK-KY曝光度較高，市場較為熟悉外，周鐘麒則是電信業30年資歷的老兵，之前曾是威寶電信總經理，之後轉戰中華電信擔任顧問；不過，較受矚目的則是蘇聰儒，他原本是律師、以併購起家，擔任掌管5億美元投資基金的瑞石資本集團執行長，也擔任姜豐年投資成立的華億傳媒集團董事長，與姜豐年、大宇資（6111）的凃俊光成為併購鐵三角。

之前因為康樂計畫處分重要子公司，加上瑞金生技董事長江文舜擔任公司總經理，讓市場認為康樂經營權易主，將轉型醫美事業，不過，昨天康樂公司派在股東會上表示，原有的機能飲料事業仍會繼續，但與瑞金的合作也會持續進行，雙方是策略聯盟，將共享既有通路，原本康樂的機能飲料將透過瑞金通路賣進中國，瑞金的醫美產品則將透過康樂銷往東南亞。

不過，因為處分重要子公司可能導致康樂下市，對此，康樂指出，處分該重要子公司，採購利潤將可回歸到其他既有銷售通路中，因此不會有下市的風險，惟該處分案仍須櫃買中心同意。