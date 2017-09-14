永豐餘董事兼職一籮筐 何壽川就66個

2017-09-14

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金控（2890）前董事長何壽川被控違法放貸後，外界開始關注董事兼職的議題，根據永豐餘投控（1907）公告，何壽川至去年底，名下的大小兼職高達66個，永豐餘董事長何奕達也有40個，永豐餘投控前董事長邱秀瑩則有29個之多。

永豐餘指出，過去年報中揭露有關董事監察人的其他兼任職務，都是依照慣例，挑選具有代表性的職務，不過，由於何壽川遭爆「違法兼任永豐餘全球（YFY Global）董事長」一職，違反「產金分離」原則，購買三寶建設可轉債，遭立委重砲抨擊，外界才驚覺，其實檯面下的兼職可能比想像中多更多。

在證交所的要求下，永豐餘日前重新上傳2015、2016年報，將董事兼任的職務「完整上傳」。其中何壽川名下職務，範圍相當寬廣，除了永豐餘投控相關業務外，還有金融、保險、創投、生技、農業等範疇，而遭爆違反「產金分離」原則的永豐餘全球，何壽川則是以掛名「永豐餘全球投資維爾京群島公司」董事呈現在年報上。

不過，永豐餘強調，此次補充揭露的資訊，是截至去年底（2016年12月31日）的資料，根據永豐餘重大訊息，何壽川已在今年3月16日辭去有爭議的子公司永豐餘全球的董事職務，但其他的兼職因為「沒有義務公告」，因此無法得知目前何壽川的兼任職務究竟少了幾個。