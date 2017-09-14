如興8月營收21.9億 躍升國內成衣一哥

2017-09-14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕牛仔褲代工大廠如興（4414）8月完成對中國同業玖地集團（JD United Holdings Limited）收購案後，晉升全球第一大牛仔褲代工廠，8月營收高達21.9億元，成為國內營收最高的成衣公司，超越成衣雙雄儒鴻（1476）20.4億元、聚陽（1477）20.7億元。

如興董事長陳仕修擁有美國羅徹斯特大學金融研究所的高學歷，投資銀行出身，擅長不動產、BOT市場開發，曾參與美國雅虎併購台灣奇摩案，亞洲金融風暴期間整理過10多家上市公司。

陳仕修在2009年買下舊如興，2年多前，宣布以130億台幣併購比如興營收規模大5倍的玖地成衣集團，國發基金在今年7月以「產業創新轉型基金」注資14.88億元，國發基金的資金來源是公營事業移轉民營之收入及國庫撥款，也就是台灣全體公民的共同投資。

玖地被如興合併，原玖地的老闆孫瑒則進入如興管理階層擔任總經理。大股東股權比率部分：董座陳仕修25%、總座孫瑒代表的泛玖地15%、國發基金9%、遠雄人壽9%、力麗集團董事長郭紹儀個人6%。如興將在本月26日舉行臨時股東會，補選孫瑒成為一席董事，國發基金也將取得一席董事。

陳仕修有導入自動裁布、自動貼袋、懸吊流水生產線等自動化生產設備計畫，工人日生產件數可由17件提升至24件，又有「雷射水洗」機台為牛仔服飾加值化部分，加計玖地原產能，如興今年產能放大5倍，且「輕資產」的營運方針將有處分土地資產計畫。目前如興併玖地的效益已經顯現在營收上，法人預估第3季將轉虧為盈。

值得注意的是，國發基金有5年內退場機制，屆時可能用國內公開市場出售、轉讓特定人、海外釋股等方式將股票出脫，但法人認為，以陳仕修的操盤經驗，應不致引發賣壓。