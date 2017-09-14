上游報價漲、下游需求增 紡織股全線看好

2017-09-14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕政府帶頭替軍公教加薪，民間企業也將跟進，有助人民消費，可望反映到服飾零售業，加之紡織紗線已經有多個報價喊漲素材，現在終端成衣也能順利反映成本甚至賺取超額盈餘，紡織產業正式進入旺季，紡織股可以說是全線看漲。

根據內資法人統計，紡織產業全體上市櫃公司8月營收合計472.2億元，月成長12.7%，其中上游原料方面報價回升，月增達14.6%。今年累計營收方面，紡織業全體上市櫃公司營收共3369億元，年增率已經轉正成長0.3%，上游原料年增率0.5%。

美國風災導致石化原料緊縮，推升化纖如聚酯絲、尼龍絲報價，下游運動服飾需求回溫，且川普頁岩油政策下有助後續尼龍報價續漲，聚酯絲廠宏益（1452）累積前8個月年增10%，尼龍絲大廠力鵬（1447）與集盛（1455）累積前8個月年增高達14%。

成衣部分，年衰退幅度已經逐步縮小，觀察1~8月累計營收表現：儒鴻（1476）151.1億元，年減2.58%、聚陽（1477）145.9億元，年減0.44%。展望後市，儒鴻匯損第2季已經沖銷、第3季將進入春夏款出貨旺季，既有品牌客戶回補庫存，且新客戶已經逐步穩定貢獻營收，電腦針織緹花將開始出貨，第3、4季起會有明顯成長力道，公司維持下半年營收雙位數成長目標。

聚陽則因流行服飾客戶仍處於庫存調節階段，將致力提高運動與戶外服飾對營收佔比因應。