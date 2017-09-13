台灣半導體僅成長0.3% 低於全球平均值

2017-09-13

盧超群︰好日子快過完了

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）前理事長、現任常務理事盧超群昨指出，相對今年全球半導體產值年成長可望達17.7%，扣除記憶體則約年增5.8%，台灣半導體業產值僅年增0.3%，首度低於全球產業成長平均值，盧超群認為這代表「台灣半導體業好日子快過完」、「只靠晶圓代工撐著」，值得警惕，他呼籲政府官員與其花時間去立法院等待備詢，不如多跟產業界對談。

台積電（2330）昨在南京舉行新廠進機典禮，共同執行長魏哲家、他同時也是TSIA理事長，因前往參加典禮，由常務理事盧超群代表參加SEMICON Taiwan國際半導體展前記者會，盧引述研究機構調查數據指出，2017年全球半導體市場達4190億美元，年成長14.5%，另外，全球半導體產值年成長可達17.7%，扣除記憶體約年增5.8%。

盧超群說，2017年台灣半導體產業產值估達2.456兆台幣，僅年成長0.3%，雖仍居全球第2大，卻首度低於全球產業成長平均值；除台灣記憶體產業偏小規模化外，IC設計也沒有成長，封裝測試則呈現衰退，他認為，台灣IC設計業如果不趕快跟應用面結合，只靠晶圓代工撐著，半導體業將很危險。

黃崇仁︰還具競爭力與優勢

不過，力晶集團創辦人、台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁，對台灣產業發展沒有盧超群悲觀。他認為，台灣半導體業即使面對中國崛起仍穩定成長，市佔率始終維持在2成以上，有很強的競爭力，主要在於日本沒落，台灣在記憶體產業擁有成本優勢、管理效率高與專利技術支援。