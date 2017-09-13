為數位悠遊卡案解套 顧立雄將邀會林向愷

2017-09-13

〔記者王孟倫、黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕金管會新任主委顧立雄甫上任，金管會就因「數位悠遊卡」與台北市長柯文哲、悠遊卡公司董事長林向愷槓上；對此，顧立雄昨表示，對於悠遊卡公司想要從事各種創新業務，金管會的立場是樂意協助，也願盡力促成，將主動邀林向愷溝通，看能否找出解決之道。

柯、林再轟金管會

繼週一批評金管會拖延悠遊卡申請第三方支付，柯文哲再指出，政府應從管理變成服務的角色，數位悠遊卡「這樣公文旅行搞了兩年，才是問題所在」，到底需要準備哪些東西，希望金管會一次講清楚；林向愷更抨擊：「金管會是金融發展的絆腳石，期待新任主委能把絆腳石移除。」

林向愷指出，金管會獨有的預審制度是官僚文化，不管要做什麼，若對方不同意，就無法提出正式申請，所以雖有多次公文往返，仍因在金管會這種官僚文化下，無法提出正式申請。他強調，悠遊卡公司並不想做電子支付，只是申請虛擬的電子票證，金管會不能因為「官僚的偏好，管理的方便」，來指導業者從事任何業務發展，這會妨礙金融發展。

顧︰願促成開辦新業務

顧立雄則表示，在可控制風險範圍內、兼顧安全和電子支付多元化運用目標下，將全力促成悠遊卡申請新業務。對柯提到，金管會應改為「金融服務會」；顧說，金管會除了以服務為導向外，還有更重要的任務是市場監理與風險控管，各方面都要兼顧。

金管會銀行局官員說明，因為悠遊卡公司不想申請兼營電子支付機構，只想透過原有的實體悠遊卡，擴大使用為數位悠遊卡進行網路交易，金管會將主動邀請悠遊卡公司再溝通討論，希望找出解決方法。