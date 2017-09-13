顧立雄︰棒子＋胡蘿蔔 推公司治理

2017-09-13

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會新任主委顧立雄昨舉行上任首次記者會，他表示，未來施政重點在於公司治理，但這不是「三次金改」，這樣的名稱容易引起誤解；他強調，推動公司治理將給「棒子」與「胡蘿蔔」，公司治理好就有胡蘿蔔，包括提供獎勵誘因、業務增加與創新等；公司治理不好就會給棒子。

顧立雄上週曾拋出金融業「家族化」與「產金不分離」議題，外界質疑要如何落實。對此，顧立雄表示，公司不能只有利潤導向，必須把風險控管做為核心文化，無論家族化或母體企業等問題，只要金融機構能做好公司治理，讓企業永續經營，家族化等污名就能去除，強化公司治理才是重點。

至於如何強化公司治理？顧立雄說，這不是四個字而已，要探討棒子跟胡蘿蔔的關係，也就是差異化管理；若公司治理好，就有胡蘿蔔，包括提供獎勵誘因等；若治理不好，棒子就會下去。

另，外傳顧立雄將推動三次金改。他表示，未來要積極推動公司治理，但這不是三次金改，若拿來與之前金融整併討論，很容易引起誤解；他強調，不會主動推動金融整併，也不會推「公公併」或「公民併」，至於「民民併」，屬於市場行為，將建構友善環境促成。

至於兩岸金融交流與監理，顧立雄說，本國銀行西進，包括到對岸設置分行等，只要在可控制範圍內，金管會就會同意放行，例如最近已核准中信銀到深圳設分行。

對於兩岸監理機關主管會面已近兩年未舉行，顧表示，目前雙方實質金融關係交流與監理仍持續維繫中，未來只要在對等前提下，可以不拘形式、不拘地點舉行兩岸「金融三會」。

此外，外界指顧立雄未來仍可能是民進黨參選台北市長的熱門人選。對此，他表示，已回應過數次，「真的沒有這樣的考慮與規劃」。