中油815僅記過 立委斥官官相護

2017-09-13

〔記者黃佩君／台北報導〕針對八一五大停電，經濟部昨召開會議決定懲處，中油總經理劉晟熙原訂去職負責，改為記小過兩次，副總到技術員多為記過一支或加申誡，僅影響考績及年終。民進黨立委管碧玲批評，避開大過，擺明是「輕輕放下」；時代力量立委徐永明也說，這是經濟部次長兼代董事長官官相護，懲處太輕，還趁開議前趕快私了，讓立法院無法反應。

副總至技術員 多為記一小過或加申誡

據透露，劉晟熙原擬去職負責，後來卻「大轉彎」僅記兩小過，若功過相抵，僅損失部分考績，影響年終獎金，但已是本次最重懲處。

中油也於昨召開獎懲會審議副總以下層級懲處，天然氣事業部副總方振仁、執行長廖惠貞、副執行長李皇章、處長王澤為、副處長胡文富都僅記小過一次；直接主管桃園供氣中心的張姓經理，記一小過加申誡兩次，並調離主管職；大潭隔離站莊姓站長記過加申誡兩次；大潭隔離站蕭姓及方姓技術員各記過一次。

經濟部人事官員表示，記小過對公務員已是相當重的懲罰，通常若業務有過失可補救者，僅會記申誡，而獎懲是三支小過換一支大過，兩大過則免職；但因獎懲可相抵，若相抵後仍有小過，將影響獎金及升遷。

徐永明說，此事故本就是人謀不臧，前中油董座陳金德去職負起政治責任，但操作責任應由高階主管負責，至少應讓總經理負起責任，如今高高舉起輕輕放下，問題會再發生。

立委批避開大過輕輕放下 促說明懲處邏輯

經濟部昨僅發新聞稿，中油也未公開對外說明，且自陳金德離職後，兩單位對八一五大停電就再也未對外公開說明，「私了」意味明顯。徐永明批評，現在的董座由原來長期負責中油業務的經濟部次長兼代，處分又輕，難免讓外界覺得官官相護，恐讓社會不能接受，且明顯趁立院開議前處理，又是低調公布，不敢對外說明，立院不會輕易放過。

管碧玲表示，行政院公布調查報告以昭公信，但主管機關經濟部仍資訊封閉，經濟部仍應把調查結論及懲處都對外清楚說明，才知道懲處邏輯何在、是否合理。