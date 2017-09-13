三星獨吞OLED 台廠乾瞪眼

2017-09-13

〔記者陳梅英／台北報導〕這次iPhone新機另一亮點就是採用AMOLED（主動式有機發光二極體）面板，也是蘋果從二○○七年發表第一代iPhone以來在顯示器上的最大變革；只是由三星獨家供應，不僅台廠無力供應，原蘋果面板供應商的南韓樂金及日本JDI、夏普都被逼著快點追上。

蘋果過去採用面板都是TFT-LCD（液晶顯示器）技術，二○一○年iPhone4採用LTPS面板，仍是TFT-LCD技術一種；這次捨棄過去一路合作的供應鏈，WitsView研究部主管邱宇彬分析，從長遠來看，蘋果策略有兩層意義，一是考量未來手機要與VR（虛擬實境）結合，VR最怕暈眩感，AMOLED反應速度快是TFT-LCD目前追不上的；另蘋果不考慮目前硬式（rigid） OLED，而是可撓式（flexbile） OLED，若現在不逼著供應鏈投入發展，屆時三星推出摺疊手機，蘋果會更追不上。

目前全球小尺寸AMOLED能穩定供貨除了全球市佔逾九成的三星外，就是台灣友達及中國和輝、天馬；友達產能有限，僅供智慧手錶及VR等高附加價值產品使用；中國和輝、天馬出貨量已有百萬片，供應中國手機廠。

樂金已積極展開小尺寸AMOLED投資，日廠預期是最大受害者。JDI正面臨財務困境，子公司JOLED有AMOLED技術與專利，但只在實驗室階段；日前傳出希望引鴻海入股，但鴻海開出條件是要JDI拉JOLED共組大聯盟，或許不失為一條出路。