iPhone X登場 金色恐遲到

2017-09-13

其他顏色初期日產量將低於1萬支

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果公司新品發表會於台灣時間今日凌晨一點在加州新總部舉行，外界預計會推出五項新產品，包括iPhone十週年紀念等三款新手機在內。不過，權威分析師推估，搭載OLED（有機發光二極體）螢幕的高階機種「iPhone X」，受限於零組件供應，初期日產量低於一萬支，可能供不應求，其中金色款更因產量少恐較晚發售。

凱基投顧產業分析師郭明錤表示，iPhone X「將一陣子暫時嚴重短缺」，第四季產量才會顯著增加；不過，出貨遞延不致影響蘋果和供應鏈的股價表現，新手機銷售可望維持市場預估。

臉部辨識 最大賣點

郭明錤指出，新iPhone賣座與否的關鍵在於，臉部辨識技術能否贏得消費者青睞，順利取代指紋辨識Touch ID，市場對3D感測前置鏡頭的反應，則是蘋果股價表現的一大因素。

蘋果新品發表會在矽谷古柏迪諾新總部「賈伯斯劇院」舉行，也是該太空船園區啟用典禮，並將首次發表三款iPhone新機。除了五．八吋首次搭載OLED螢幕的iPhone X，可能推出四．七吋和五．五吋LCD（液晶螢幕）版的iPhone 8和8 Plus，是目前iPhone 7和7 Plus的升級版。

市場預期，十週年紀念款的高階iPhone X具「史上最強」功能及特色，例如移除實體Home鍵後的全螢幕、玻璃背蓋及機身極窄邊框的外觀設計，歷來改款幅度最大；內建3D感測元件，以臉部辨識解鎖取代指紋辨識功能；支援無線充電；採用台積電獨家十奈米製程的A11處理器；後置雙鏡頭可能結合擴增實境（AR）新應用，智慧鏡頭可動態偵測；OLED螢幕解析度更高、色彩更亮麗。

不過，iPhone X也可能是史上「最貴」，傳售價從九九九或一千美元（約台幣三萬零卅元）起跳、台灣被列為首波上市名單，十五日開放預購、廿二日上市。

蘋果預期還將發表第三代Apple Watch智慧錶及第四代Apple TV，前者可獨立連網，後者支援高動態範圍影像（HDR）和4K高畫質影片串流；蘋果此次準備的「驚喜」可能是智慧喇叭HomePod搭配Siri新功能展示，如新版精靈寶可夢（Pokemon Go）的AR應用、新製作的電視節目或軟體。