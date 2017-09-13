台灣電梯客製化 國際大廠難打入

2017-09-13

〔記者羅倩宜／台北報導〕近年電梯意外頻傳，提高消費者對電梯安全的重視。有趣的是，在國內電梯市場，舶來品不吃香，國際大廠如OTIS、Thyruss等，市占率不到5%。反而由崇友（4506）、永大（1507）及台灣三菱三家台廠爭霸。崇友總經理游本立表示，這是因為台灣市場特殊，客戶往往要求高度客製化，「每個豪宅的電梯都要看起來跟人家不一樣，廠商必須有強大且在地的設計、研發及工程團隊。」

國內電梯市場逾7成由崇友、永大及台灣三菱拿下，其中崇友市占約在22%-25%之間。剩餘3成則由國際十大電梯廠及其他小廠瓜分。以維修保養為例，崇友手上約有3.3萬台，但全球最知名的美商OTIS，在台維保電梯僅5000台。OTIS進入台灣已有40年以上，早期是跟大同合作，但業務並未大幅擴展。

游本立感嘆：「有時候我還滿羨慕做車子或做冰箱的。」他說，電梯不像車子或冰箱，選好2400西西馬力、雙門或四門、五個顏色挑一個就好。國內的電梯客戶很挑剔，一切講究客製化。例如豪宅通常要求電梯加寬加高，按鈕及樓層顯示必須是獨特款式，電梯內每塊牆板的設計都要不一樣。「從業務員去跟客戶溝通，再到研發、設計、工程、製造到交貨，必須有完整的團隊，才能滿足客戶需求。」

國際電梯大廠在台灣沒有研發人員、設計部門、製造工廠，難做客製化市場，因此專攻機場或捷運站的規格化電梯。崇友表示，「機場捷運OTIS第一名，我們第二名。」

維修保養的專業證照，也是關鍵。近兩年電梯意外頻傳，甚至有全球第二大廠商在台聘僱無照維修員，導致電梯卡在半空中動彈不得。崇友目前聘有500名保養員，手上證照達700多張。