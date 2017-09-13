抗房市冷風 崇友上半年獲利逆增

2017-09-13

〔記者羅倩宜／台北報導〕全台房市冷颼颼，電梯大廠崇友（4506）營收卻相對有撐，1-8月營收年減3.4%，公司樂觀預估今年業績可較去年微幅成長。崇友樂觀的理由，主要是下半年包括舊梯換新、維修保養的基本盤不錯，可彌補房市新建案下滑的缺口；且今年下半年及明年還有新板特區的凱撒飯店、機場捷運等較大專案認列入帳。

崇友總經理游本立表示，受到台灣房地產景氣下滑影響，今年電梯完工出貨數量從2000台下修至1900台，雖然總量減少，但產品結構更加優化。今年前8月百貨及飯店客戶增加，此類客戶大多採用旗下「堅尼西斯」品牌的高速電梯，單價及毛利較高，因此營收雖降，但上半年獲利逆勢成長。

崇友業務主要分為兩大塊，一是新梯，包括新建案及舊梯換新，占營收六成；一是維修保養，約占營收四成。這兩大業務都有穩固的基本盤，因此雖然房市景氣差，新建案減少，但崇友營運仍持續成長。舉例來說，目前在手中的維修保養電梯約有3.3萬台，且逐年以3-5%的比率增加，這部分不受景氣影響。在新梯部分，崇友尚有3600部訂單待出貨；而崇友負責維修的電梯中，已屆年限須逐步汰換的有1.1萬台，都是潛在訂單，若每年更換500台，須20年才能更換完畢。

展望下半年，游本立預估業績將優於上半年，主要是有大型建案入帳。例如在新板特區的凱撒飯店，認列金額達8000萬元以上。

明年還有國泰商旅、機場捷運等。機捷雖於今年二月通車，但須進行長達一年的可靠度測試，預計相關營收在明年上半年認列。