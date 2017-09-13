需求吃緊 國巨訂單看至明年Q1

2017-09-13

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件需求旺盛，國巨（2327）9月初第3次宣布將調漲MLCC（多層陶瓷電容）部分產品售價，國巨表示，「目前需求吃緊，訂單能見度看到明年第1季」，至於明年還會不會再漲價？公司低調表示，「還是要看供需狀況而定」。國巨近日股價連續大漲，昨收在223元，法人最新報告上看目標價為235元。

國巨表示，今年第3波漲價是針對低容、高壓、手機料三大產品，報價調漲幅度約15-30%，交貨期也延長至6個月，目前訂單能見度已到明年第1季，只能說「對後市看法維持樂觀態度」；法人則預期，此次漲價是針對「低毛利」產品調高售價，將有效提高第4季毛利率，預估可達30%左右。

法人分析，2017年被動元件產業供給端受惠於日廠轉進車用高階市場，韓廠SEMCO進行品質控管與調整尚需時間，且近來在華為、OPPO、VIVO新機種帶動需求下，被動元件新增高頻、射頻RF相關元件需求，使得供需吃緊，第一波MLCC4月部分品項漲價8-10%，第二波是6月漲價15-30%，第三波則是9月再漲15-30%。

同業表示，國巨今年能夠漲價三次，董事長陳泰銘的漲價策略相當高明，首次漲價時，被動元件雖然供需吃緊，但應該還沒到漲價地步，不過國巨今年啟動併購大計，使得多數台廠貨源幾乎都掌控在他手中，形成「下游廠商不接受也不行」，第一次漲價成功後，接下來國巨將不同品項拆開來漲價，且漲價幅度越來越高，形成市場「共識」，也讓同業一併雨露均霑。

台新投顧預估，國巨今年每股稅後盈餘（EPS）將達16.15元、明年可達17.62元，目標價為235元，維持「買進」評等。