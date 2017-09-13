徐旭東之子領軍Drive團隊 兒媳攻行銷

2017-09-13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕遠東新（1402）拚轉型，由徐旭東之子、遠東新創新長徐國安掌舵，領軍名為「Drive」的團隊，策動整體集團創新發展計劃，兒媳Juliana Hsu為策略顧問設計市場行銷，第一個呈現在市場上的就是東妮寢具秋冬新款，接下來台北紡織展（TITAS）也將見到徐國安的轉型設計。

這是東妮寢具暌違2年後再度發表新品，除了請來藝人、女性企業家賈永婕站台，徐旭東的夫人徐瑪俐、兩位女兒徐國梅與徐國玲、兒子徐國安與兒媳Juliana、徐旭東的妹妹、遠東百貨總經理徐雪芳全都出席，足見徐旭東對於這次發表會的重視，也飄出濃厚的傳承意味。

東妮秋冬款寢具使用的材質100%天絲（木漿抽成的一種紗線），超越一般規格30%天絲，為遠東新集團的研發成果，以奧地利蘭精纖維研發的專利纖維品牌，是全天然材質，係由木漿纖維素中，以專利的奈米原纖技術所提煉，還用特別方法印花，在關係企業內走了一大圈才出來的料子。

徐旭東還請來兩位老臣服佐新主—紡織總部總經理胡正隆，負責遠東新兩岸紡纖下游事業單位營運、風險控管及人力資源整合調度事宜。全家福總經理婁彥傑，則曾外派上海6年，與運動品牌adidas合作的海洋紗最初即是由他操刀的專案，去年9月被調到全家福做品牌。