遠東新拚轉型 中高價位寢具出擊

2017-09-13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕遠東新（1402）旗下中高價位寢具品牌東妮寢飾（Tonia Nicole），昨（12）日發表秋冬新品，遠東新集團總裁徐旭東說，睡覺要睡得舒適、也要睡得高雅，要把它打造成優雅、現代化、國際化的品牌。

遠東新成立於1945年，是紡織股之中，資本額最大的公司，擁有從化纖原料、上游紗線、中游織布、染整到下游成衣一條龍產線，另有宏遠紡織（1460）專做戶外運動用布與服飾。此外，遠東新將觸角延伸到終端銷售，自創9個紡織品牌，由百分百持股的子公司「全家福股份有限公司」管理。

東妮寢飾 台灣市佔第一

東妮寢飾1986年成立，是徐旭東以兩位愛女Tonia及Nicole的名字命名，這次東妮寢飾秋冬新品從選料、設計新品到舉辦發布會，都由徐旭東的兒子徐國安主導。徐旭東表示，要參考別人系統化的經營方式，之前引進BVD內褲並經營成功的經驗，現在要回頭檢討集團內的品牌、結合遠東百貨通路與集團資源。

全家福總經理婁彥傑分析台灣寢具市場，55%在百貨公司、30～35%在大賣場，10～15%是菜市場、街邊店，走高單價市場的好處是客層穩定，東妮寢飾是目前台灣市佔率最大的寢具品牌、佔9%。希望東妮寢飾這波新品發布可以搭上百貨週年慶的熱潮，目標是營業額季增8%以上。