狹幅波動 台幣小貶0.4分

2017-09-13

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨呈現狹幅整理格局，終場小貶0.4分，以30.03元兌1美元作收，連續兩個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司總成交量降至7.97億美元。

外匯交易員表示，國際美元續強，導致新台幣再度走低，然而，受到出口商順勢進場拋匯影響，新台幣貶幅被壓縮，且銀行間交投轉趨保守、謹慎，匯市量能萎縮，匯價靜待新的方向指引。

外匯交易員指出，雖然台股上漲，但外資卻站在賣方，外商銀行也偏向回補美元，顯示近期國際資金偏向觀望，加上還有颱風是否放假的不確定性，使得新台幣更難脫盤整格局。