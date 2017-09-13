耐震安檢補助申請 北市上月增8成

2017-09-13

〔記者徐義平／台北報導〕老屋耐震意識抬頭？根據營建署最新統計，北市老屋耐震安檢補助專案申請戶數，8月較7月大增近8成。營建署表示，隨著「老危條例」、「都更條例修正草案」陸續有進度，讓安檢後配套措施更加緊密，使得更多老屋願意參與耐震安檢。

根據營建署統計，2017年補助既有住宅耐震安檢經費各縣市執行概況，截至8月31日止，扣除尚未提報資訊的7縣市及暫緩補助的澎湖縣，共有286件申請，同意補助數235件，已完成申請數182件。

其中，北市申請最為踴躍，截至8月底，申請87件、同意補助55件、完成55件，相較於7月申請49件、同意補助數與完成數均為31件，都有超過7成增幅。

營建署官員表示，該補助方案是「安家固園」計畫的項目，自去年二月南台大地震後開始推動，針對1999年12月31日前取得建照的住宅，進行耐震安檢評估，共分為「初評」與「詳評」，前者採全額補助，其中樓地板面積超過3千平方公尺（約907.5坪）補助8千元、低於該面積補助6千元。

獎勵民眾參與 詳評最高補助60萬

「詳評」則是經初步評估發現有安全疑慮、需更進一步檢測耐震能力的老屋，可再申請第二階段「詳細評估」，補助額度為評估檢查費用的45%，最高補助金額60萬元。

不過，雖然北市老屋安檢申請明顯增加，但全國申請戶數仍相對少，以去年為例，「初評」原本規劃補助8.3萬件、「詳評」2千件，結果去年前者僅6千多件申請，不到計畫件數的1成，詳評更連1件都沒有。

營建署表示，今年則調整補助件數，初評件數1.3萬件、詳評260件，最高補助從30萬提高至60萬元。營建署指出，由於該項補助方案各縣市開辦時間從6月至8月不一，預期至年底截止時間，會有更多民眾提出申請，今年詳評已受理7件，較去年已有明顯突破。