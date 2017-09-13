大台北高總價住宅 上半年價跌量增

2017-09-13

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者統計，上半年大台北都會區高總價住宅實價紀錄，不論北市中心五區、北市郊區及新北市，均較去年同期出現2%至8.1%不等的修正幅度，其中以北市中心五區房價修正幅度達8.1%最多。

北市中心五區 房價修正幅度達8.1%

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，大台北地區高總價市場買氣已凍結一段時間，此次統計分3類，分別為北市中心五區，包括中正、中山、大安、松山及信義區等總價6千萬元以上；北市郊區，包括北投、士林、大同、萬華、內湖、南港及文山等7區，總價4千萬元以上；及新北市總價2千萬元以上的實價紀錄。

謝志傑指出，今年上半年與去年同時期相較，北市呈現「價跌量增」，新北則是「價微跌、量小縮」。整體來看，大台北都會區高總價市場房價呈下跌趨勢，交易量則轉向逐漸回溫；其中，北市中心區總價6千萬元以上高總價住宅，上半年每坪均價約104.8萬元，相較去年同期每坪均價約114.1萬元，價格修正約8.1%，但買氣卻明顯成長4成，為大台北都會區高總價住宅價格修正及交易量成長最明顯的區域。

不過，有房產業者持不同看法，指出「東西匯」、「華爾道夫三期」以及「長安一品」均以新案交屋為主，並不能算是今年買氣，交易量成長4成應有不少是新案交屋挹注。

另外，新北高總價交易市場與去年同期相較，價量變化較小，熱區以林口區、板橋區與新莊區名列前3，上半年新北市整體高總價住宅5年內新屋交易比重高達7成，平均房價尚未出現明顯跌幅；因此，與去年同期比較，平均房價小跌2%、交易量縮減6%，呈現「價微跌、量小縮」的情況。