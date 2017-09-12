連3年營收破百億 City Cafe賣贏星巴克

2017-09-12

〔記者楊雅民／台北報導〕通路力量大！統一超商（2912）CITY CAFE現煮咖啡，年營收連續3年衝破100億元，賣贏統一星巴克（STARBUCKS），也在台灣創下自創咖啡品牌賣贏全球咖啡龍頭品牌的紀錄。

統一超商自創的CITY CAFE品牌跨入現煮咖啡市場13年，目前在全台5000多家門市已鋪設9100台咖啡機，平均1家店每天賣出的咖啡杯數達160杯，業績爆量的交通轉運站門市，每天賣出的杯數更高達800-900杯，至少需要鋪設5台咖啡機同時運作。

本土品牌打敗全球咖啡龍頭

統一超商行銷群協理謝蓮塘表示，為提升CITY CAFE品牌內涵，CITY CAFE品牌每年投注上千萬元邀集台灣在地文創作家，在CITY CAFE杯身及杯套秀創意，做為品牌與消費者對話管道。

這次更大膽與知名時尚服裝設計師Daniel Wong跨界合作，由Daniel Wong操刀設計5款探索紐約系列咖啡杯，1個月限量2000多萬杯，用大膽及玩趣的色彩拼接吸引消費者，爭食咖啡「黑金」商機。

謝蓮塘指出，CITY CAFE前年營收首度衝破100億元大關，去年年銷量達3億杯，年營收成長至118億元，今年預估全年銷售杯數可望挑戰3.2億杯目標，創造約130億元營收，已坐穩台灣現煮咖啡市場龍頭寶座。

統一集團即將百分之百獨資經營的統一星巴克，去年營收達96億元，稅後淨利7.7億元，EPS達21.6元，大賺2個資本額，今年預估總店數可望達430店，營收衝破百億元，營收和獲利表現亮眼，但仍不敵CITY CAFE的通路優勢，營收規模已被CITY CAFE超越。

全家（5903）觀察，消費者買咖啡喜歡嚐鮮，新品推出很重視整體氛圍感，全家Let’s Café今年便以聯名和創新作為咖啡產品發展策略，分別與哈根達斯和貝禮詩奶酒聯名推出新品，去年Let’s Café賣出約1億杯，創造31億元年營收，今年預估成長1成以上。