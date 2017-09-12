便利超商現煮咖啡 毛利率達5成

2017-09-12

〔記者楊雅民／台北報導〕咖啡「黑金」商機可觀，根據公平會調查，連鎖超商店舖販售的數千種商品中，以現煮咖啡最賺，平均毛利率高達5成，等於是若不扣除店租、人事等成本，賣1杯賺半杯。

數千種商品 現煮咖啡最賺

根據公開資訊觀測站資料顯示，超商雙雄統一超商（2912）去年整體毛利率達32.79%，全家（5903）去年整體毛利率達37.07%，在便利商店中，營收貢獻度最高的3大品類是香菸、飲料及便當、三明治等鮮速食。

但最賺錢的商品正是現煮咖啡，統一超商去年進口的咖啡豆高達7000公噸，已高占全台灣咖啡豆總進口量2.5萬公噸的28%，7-ELEVEN全台鋪設的約9100台咖啡機，帶進118億元營收。

營收貢獻比重約占統一超商年營收1401億元的8%，但毛利額貢獻卻超過50億元，小小1台咖啡機在超商「兼賣」咖啡，創造的坪效十分驚人。

統一星巴克去年稅後淨利達7.7億元，EPS達21.6元，則大賺2個資本額；以85ºC崛起的美食-KY（2723），只賣咖啡、麵包和蛋糕，去年毛利率也高達58.18%。

賣咖啡可以創造逾50%的毛利率，跟晶圓代工龍頭台積電（2330）的毛利率不相上下，也是很多高科技公司望塵莫及的，也難怪不只企業大鯨魚，就連個人小蝦米都愛開咖啡店，想在「黑金」市場分一杯羹。