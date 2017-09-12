公司法修法拍板 績優股可年發2次股利

2017-09-12

列下會期優先法案

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨舉行公司法最後一次公聽會，預計本週送出草案，列入下會期優先法案。雖然記帳士公會、工業總會等強烈反對，十六萬家非公開發行公司也得申報股東名簿、納入公司秘書等加強防制洗錢、透明度條文，還是列入修法；也納入公司一年可派發兩次現金股利，但擬限於「績優公司」，例如大立光、台積電等，有望一年可發兩次股利。

防制洗錢條文 阻力中闖關

公司法修法因卡在防制洗錢等相關配套，例如揭露實質受益人、增設公司秘書等條款，因工商界及記帳士公會等強力反彈，一年來停滯不前；前行政院長林全卸任前拍板十六萬家非公發公司也得申報股東名簿，杜絕洗錢犯罪，昨公聽會中還是遭業界大力抨擊，但經濟部明確回應，「這是一場必要的考試，已把難度調低」，希望業界認同。

根據草案二一○條之二規定，公司應向經濟部申報股東名簿，若有變更也要比照申報，因公開發行公司屬於金管會主管，可不適用。但業界代表強力批評「擾民」，工總代表更指出，目前刑事訴訟法已給法務機關調查權限，不需勞民傷財特別建立股東名簿資料庫。

經濟部次長王美花指出，為因應明年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪國際評鑑，若不預作準備恐無法通過；「防制洗錢金融行動工作組織」對台灣建議的要求是揭露實質受益人，目前僅要求備置股東名簿，已有讓步，是「經濟部爭取來的」。未來會先勾稽財政部報稅資料，再通知公司若股東有改變時才需變更，儘量降低法遵成本。

草案二二八條之一也納入「兩次股利」條款，規定公司每年可分派兩次盈餘，但須以章程定之，若為現金股利得於章程定明後，授權董事會特別決議辦理，再報告股東會。但記帳士公會、律師公會等代表都反對，質疑恐會有炒股後遺症。

王美花說，目前先進國家都可發兩次股利，且英美法系國家只要董事會決議即可，「台灣賺錢的好公司，應讓國際社會願意投資」，初步條件是公司治理優良透明，且過去數年都有盈餘的績優公司。