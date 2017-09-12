向金融業喊話 賴揆：顧立雄是來幫忙產業

2017-09-12

〔記者楊淳卉、郭安家、王孟倫／台北報導〕賴內閣由顧立雄轉任金管會主委主持金融改革，引發議論。行政院長賴清德昨拜會立院時代力量黨團時，對金融業界喊話表示，顧立雄擔任金管會主委主要是興利除弊，「我希望金融業朋友了解到這點，顧主委是來幫忙大家、幫忙產業。」

金管會「興利在前 隨之除弊」

賴清德指出，目前金融產業及資本市場上發生很多問題，原因都是現有法律綁住。面對國際資本市場的競爭，如果不作調整，不僅是金融產業、資本市場會出現問題，連台灣經濟發展也會出現障礙。

賴清德表示，邀請顧立雄擔任金管會主委，主要是要「興利除弊」，興利放在前面，並隨著除弊；顧立雄在黨產會主委任內很稱職，在金管會角色會有調整，興利與除弊並重。

柯文哲：悠遊卡當支付工具被卡2年

金管會：應先申請第三方支付機構執照

賴清德強調顧立雄掌金管會將「興利除弊」，台北市長柯文哲昨則在陪同總統蔡英文出席世界資訊科技大會時抱怨金管會，指悠遊卡在金管會已奮戰兩年，拖延到現在還沒辦法作為支付工具，金管會應變成金融服務會。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，悠遊卡公司去年三月已向金管會申請行動支付服務，起初金管會堅持一定要有持卡人記名消費，後來又希望將全國電子票證單位一起討論，至今未核准，期待顧立雄大刀闊斧改造金管會，因為過去有太多行政指導。

金管會回應，法令並無禁止電子票證機構兼營網路支付等第三方支付業務，但兩者在本質上是不同的工具，各有不同的法令管理，得要先申請第三方支付執照，像「一卡通」已遞件且七月獲准通過。

官員透露，悠遊卡公司想跨領域、投入網路支付的第三方支付業務，像是「數位悠遊卡」，但卻不願向金管會正式申請第三方支付機構的執照，「悠遊卡至今根本沒有遞件申請，哪來的拖延問題」。

悠遊卡公司回批金管會混淆視聽，指金管會並沒有表示悠遊卡公司申請線上交易必須申請兼營電子支付。

但金管會重申，與悠遊卡公司已經溝通說明很多次，去年十二月底至今就沒有再接觸，「別的業者都遵守規定走完流程，希望悠遊卡公司也能依規定提出申請」。