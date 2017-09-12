台灣主辦WCIT》科技部媒合 台灣團隊鏈結國際

2017-09-12

〔記者楊綿傑／台北報導〕本屆世界資訊科技大會（WCIT）在台灣舉辦，除了有機會對國際展現我國數位資訊的發展外，科技部也與大會共同舉辦國際投資媒合會，科技部明年將選送百名博士赴國際鏈結前瞻產業技術，並號召台灣赴海外留學的人才返台貢獻所學，也將投入一百六十億元經費，建構我國AI創新生態環境。

明年派百位博士出國鏈結前瞻產業技術

此次投資媒合，國際新創團隊報名踴躍，總共吸引來自全球超過十五個國家、八十七家新創團隊申請，其中包含美國、英國、波蘭、瑞典、芬蘭、台灣等。國際創投代表也已篩選出卅六隊新創團隊，昨天除進行國際資金媒合，也進行擂台賽，讓國內外新創團隊互相交流。

科技部表示，本次參與的新創團隊以IOT、AI、生醫及應用軟體等相關領域為主，期望藉由活動，協助台灣團隊鏈結國際創業資源，進而有機會往國際發展，並要從中選出具潛力的國際級科技新創團隊在台灣落地發展。

科技部也揭示明年將選出一百名博士赴國際鏈結前瞻產業技術，並啟動人才回流列車，號召台灣赴海外留學的人才返台貢獻所學。未來五年預計投入一百六十億元，建構台灣AI創新生態環境。今年年底前也會開始佈建AI創新研究中心、園區智慧機器人創新自造基地及相關AI基礎設施等。