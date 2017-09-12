台灣主辦WCIT》太陽能飛機之父來台 與Gogoro結盟

2017-09-12

〔記者黃佩君／台北報導〕世界資訊科技大會（WCIT）昨起在台舉行，以不需任何燃料、且創下環球紀錄的太陽能飛機「陽光動力號」飛行員皮卡德（Bertrand Piccard），也來台分享經驗。他透露，這次來台也積極向台灣企業招手，共同合作在全球找出一千個節能且可盈利的解決方案，目前已與台灣電動二輪龍頭的Gogoro進行結盟。

皮卡德指出，在打造陽光動力號時，提出「想要不用任何燃料飛行」，被所有專家質疑做不到，但最後靠科思創（Covestro）等的科技材料還是創造出極節能飛機，不僅不要任何燃料，更能達到「永遠飛行不間斷」，宛如是活在未來的夢想。

肯定環保利潤並行新創模式

他強調，在飛行過程中，四架引擎渦輪旋轉無任何噪音、也不需任何燃料，且可以不間斷永遠在空中飛行，雖然像是科幻小說情節，「但我不是活在未來，而是用現有的技術」。

他指出，陽光動力號是世界上最節能的飛機，不但引擎節能九十七％，材料也是史上最輕；這也可為全球經濟成長減緩找出藥方，以更科技化、有效率使用能源，帶動經濟大幅成長，創造出更多利潤與工作。

他透露，這次來台將向台灣企業招手，「陽光動力基金會」希望將台灣的新創與公司納入事業聯盟，目前Gogoro的電池機車交換體系已確定加入聯盟，台灣首創的二輪電動車環保與利潤並行的新創模式，理當「要讓全世界都知道」。