蔡總統：台灣從代工大國轉型數位強國

2017-09-12

暌違17年 台灣再度主辦WCIT

〔記者黃佩君／台北報導〕「世界資訊科技大會」（WCIT）暌違十七年後昨再度於台灣舉辦，總統蔡英文出席大會時說，台灣有非常強的決心要走進數位時代，希望透過此次主辦向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，希望國際人才來合作；第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想。她強調，這次主打轉型數位經濟，希望台灣能從過去代工大國轉型成資訊應用數位強國。

政府領軍 讓年輕世代實現數位夢想

WCIT被稱為「科技界奧林匹克」，台灣是在兩千年後於今年再度舉辦。蔡英文致詞時表示，歷經十七年WCIT再度回到台灣舉辦，對追求數位轉型的台灣來說是一個很大的鼓舞，政府正專注推動智慧國家、智慧島嶼的轉型目標，且已積極推動法規鬆綁、亞洲矽谷等產業創新計畫。

蔡英文說，相信台灣會逐漸擺脫上一個工業時代的包袱，成為數位經濟的指標國家。她強調，透過此次主辦機會，希望進一步向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，我們歡迎全世界從事IOT（物聯網）、工業4.0或AI（人工智慧）的優秀人才到台灣，與本土供應鏈結合發展出更多創新產業及應用；第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想，打造一個適合產業轉型的環境，就是她帶領政府的最核心任務。

她指出，民間呼籲「資訊力就是國力」，政府已聽到了，此次WCIT籌備過程中，政府是各部會動員，行政院也積極參與，吸取外國經驗觀點作為政策推動的參考。蔡英文說，接下來五年WCIT都會在亞洲舉辦，台灣是亞洲巡迴的第一站，期待藉此會議平台，與亞洲其他國家在智慧應用與科技上有更緊密的合作。