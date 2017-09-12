中信金入圍2017亞太電子化成就獎

2017-09-12

〔記者高嘉和／台北報導〕中信金控昨在第21屆世界資訊科技大會（WCIT ）展示首次曝光的兩項創新金融概念性服務，分別是台灣金融業首見用說就能通的「語音金融助理」，以及業界獨家、甫獲主管機關核可試營運的「台外幣現鈔兌換機」。中信銀行也入圍2017亞太電子化成就獎（2017 eASIA Awards），是唯一入圍該獎項的金融業者。

唯一入圍金融業者

中信銀行總經理陳佳文表示，中國信託在本次WCIT大會所展出的主題「Shaping the Future of Banking」，就是要為大家勾勒出未來金融的新樣貌，規劃了「生物辨識」、「人工智慧」、「區塊鏈」、「未來分行」、「生活金融」五大數位金融趨勢展區，總共11項創新金融應用的展演，透過實際的互動，讓國內外貴賓及參觀民眾都能體驗數位金融與生活場景結合的新願景。

「語音金融助理」是中國信託透過產學合作，並協同金融科技公司，導入先進AI技術開發金融應用共同完成的實驗產品。隨著人工智慧技術的演進，「語音」未來將成為主要的人機互動介面之一，金融服務也將跳脫APP、網頁等傳統介面，一個可以用語音自然互動的金融助理，動動嘴巴就能打理生活中的金融大小事，如查詢股價、匯價，設定股價到價提醒、交易提醒等。

推出台外幣現鈔兌換機

首度亮相的還有「台外幣現鈔兌換機」，是業界獨家、甫獲主管機關核可試營運的自動化設備，有別於傳統外幣提款機，除了能以金融卡提領外幣，更可直接完成新台幣、外幣現鈔的雙向兌換，目前提供美元、日圓、人民幣外幣現鈔提領與雙向兌換，民眾即使沒有中國信託銀行外幣帳戶也能兌換外幣。