松山商辦月租260萬 打造Kafnu旗艦店

2017-09-12

〔記者徐義平／台北報導〕看好共享經濟，新加坡飯店集團來台設點，相中北市松山區民生東路三段上新建商辦，以每月260萬元承租整棟，計畫開設共享空間「Kafnu」旗艦店。該棟樓的屋主大有來頭，是之前鬧出豪門爭產風波的松山區大地主陳沼濤家族大兒子陳世鎮所擁有。

根據內政部實價網最新揭露資訊，7月北市松山區民生東路三段上，有一筆商辦租金揭露，月租金260萬元，為實價登錄政策上路超過五年來，松山區單宗月租金最高紀錄。

據查，承租戶為新加坡飯店集團Next Story Group來台成立「Kafnu」的旗艦店，租賃坪數約1409.14坪，每月每坪租金單價約1845元，一年租金則超過3000萬元，為今年以來單宗月租金第二高的揭露紀錄，僅次於星宇航空創設人張國煒砸下月租金近530萬元、將總部設在大內科的「T．CBD台北企業總部園區」。

創今年單宗第二高租金

商仲業者表示，該區段為北市主要辦公商圈，尤其是民生東路因靠近松山機場，吸引相當多航空公司或者外商公司在附近設點。

目前該路段A級辦公大樓租金行情每月每坪2000~2600元，該大樓是該區段少數全新完工的大樓，受限基地小，單層樓地板面積偏小，若分層出租可能導致招租期拉長，因此最終採取整棟租給外商，雖然租金單價因整棟出租而相較低於行情，但也有助於簡化後續的管理成本。

根據北市建管處使照查詢系統，該新建商辦大樓規劃地上12層、地下4層，並於去年12月興建完成，持有者是已故松山區大地主陳沼濤的大兒子陳世鎮，該商辦也是其自建的大樓。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，該新建商辦基地面積約163坪，土地使用分區為住三之二，容積率高達400%，坐落北市復興北路、民生東路三段的三角窗位置。不過，受限基地小，單層可使用面積也有限，但若能在工作場所嵌入更多生活服務及資訊交流的功能，的確能抓住許多青創族的胃口，推測是星商看中該棟樓的原因。

據悉，已故的陳沼濤為北市松山區大地主，生前身價數十億元，不料，過世後卻傳出家族爭產風波，甚至多次出現兄弟對簿公堂的場面；據了解，地處大直的沐蘭精品汽車旅館陳家也有出資興建，是其中一位所有權人，該汽車旅館相當有名，作家兼導演九把刀與政治人物都曾被拍到出入該處。