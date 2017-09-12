亞諾法進軍中國醫學檢驗服務

2017-09-12

〔記者陳永吉／台北報導〕亞諾法生技（4133）昨天宣布，將透過100%轉投資中國子公司東莞懷慷基因，正式跨入中國第三方獨立醫學檢驗服務市場，將專攻精準醫療腫瘤液態活檢與分子檢測服務領域。

亞諾法表示，已透過懷慷基因與中國東莞最大三級甲等醫院—東莞市人民醫院達成共建「液態活檢精準醫學中心」的戰略合作協議，未來雙方將結合彼此資源優勢，在腫瘤檢測診斷及臨床應用共同攜手合作。

亞諾法指出，將以先進的CTC循環腫瘤細胞檢測平台技術與抗體試劑資源，提供腫瘤液態活檢及基因分子檢測的完整解決方案，而東莞市人民醫院每年有超過五千名腫瘤就診患者，提供其臨床醫療上的輔助診斷、術後即時監控與用藥指導項目，可協助推動新一代腫瘤檢測診斷技術在中國發展。

亞諾法表示，根據2016年12月中國國家衛計委的新政策，鼓勵民營資本設立獨立醫學檢驗中心。隨著分級診療的推進，將部分檢驗業務外包到檢測項目齊全、質量可靠的第三方獨立醫學檢驗中心，將可實現區域資源共享，解決基層醫療機構資源不足、檢測能力不夠的問題。

目前在全世界，美國獨立醫學檢驗市場已發展得相當成熟，獨立醫學檢驗機構約佔35%的醫學檢驗市場比重，在德國和日本，獨立醫學檢驗機構的市場佔有率均超過60%。而中國獨立醫學檢驗機構仍處於發展初期階段，目前僅佔中國醫學檢驗市場的2%，相較於美國或德國、日本，未來在新政策推波助瀾下將孕育龐大的發展商機，尤其對技術障礙更高的精準醫療腫瘤檢測診斷服務，將存在明顯的成長空間。